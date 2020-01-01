Токеноміка Pepe Clanker (PEPEC) Дізнайтеся ключову інформацію про Pepe Clanker (PEPEC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pepe Clanker (PEPEC) Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens. Офіційний вебсайт: https://pepeclankerbase.com Купити PEPEC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pepe Clanker (PEPEC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pepe Clanker (PEPEC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 139,49K $ 139,49K $ 139,49K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 139,49K $ 139,49K $ 139,49K Історичний максимум: $ 4,51 $ 4,51 $ 4,51 Історичний мінімум: $ 0,091327 $ 0,091327 $ 0,091327 Поточна ціна: $ 0,139491 $ 0,139491 $ 0,139491 Дізнайтеся більше про ціну Pepe Clanker (PEPEC)

Токеноміка Pepe Clanker (PEPEC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pepe Clanker (PEPEC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PEPEC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PEPEC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PEPEC, досліджуйте ціну токена PEPEC в реальному часі!

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