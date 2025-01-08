Сьогоднішня ціна Pepe Clanker (PEPEC)

Поточна ціна Pepe Clanker (PEPEC) сьогодні становить 0.703435 USD з ринковою капіталізацією $ 703.31K USD. Ціна PEPEC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pepe Clanker:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.80K USD

- зміна ціни Pepe Clanker протягом дня — -13.51%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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