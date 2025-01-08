Ціна Pepe Clanker (PEPEC)
Поточна ціна Pepe Clanker (PEPEC) сьогодні становить 0.703435 USD з ринковою капіталізацією $ 703.31K USD. Ціна PEPEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe Clanker:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.80K USD
- зміна ціни Pepe Clanker протягом дня — -13.51%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe Clanker до USD становила $ -0.1099528487674293.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe Clanker до USD становила $ -0.5907358497.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe Clanker до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe Clanker до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1099528487674293
|-13.51%
|30 днів
|$ -0.5907358497
|-83.97%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe Clanker: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-13.51%
-17.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens.
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