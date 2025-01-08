Ціна Pepe But Blue (PBB)
Поточна ціна Pepe But Blue (PBB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PBB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pepe But Blue:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.10 USD
- зміна ціни Pepe But Blue протягом дня — -9.54%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pepe But Blue до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pepe But Blue до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pepe But Blue до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pepe But Blue до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.54%
|30 днів
|$ 0
|-20.17%
|60 днів
|$ 0
|-41.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pepe But Blue: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.87%
-9.54%
-2.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pepe conquered the green, Pepebutblue is poised to skyrocket in the blue base chain
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