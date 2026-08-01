Сьогоднішня ціна Pepa Inu

Поточна ціна Pepa Inu (PEPA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PEPA до USD становить $ 0 за PEPA.

Pepa Inu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 149,327, з циркуляційною пропозицією у 420,000.00T PEPA. Протягом останніх 24 годин PEPA торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PEPA змінився на -- за останню годину та на +3.56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pepa Inu (PEPA)

Ринкова капіталізація $ 149.33K$ 149.33K $ 149.33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 149.33K$ 149.33K $ 149.33K Циркуляційне постачання 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Загальна пропозиція 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Поточна ринкова капіталізація Pepa Inu — $ 149.33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEPA — 420,000.00T, зі загальною пропозицією 4.2e+17. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 149.33K.