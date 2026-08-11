Сьогоднішня ціна Peoples Reserve

Поточна ціна Peoples Reserve (PRN) сьогодні становить $ 0,052701, зі зміною 2,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRN до USD становить $ 0,052701 за PRN.

Peoples Reserve наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 35 769 759, з циркуляційною пропозицією у 678,73M PRN. Протягом останніх 24 годин PRN торгувався між $ 0,052251 (мінімум) та $ 0,054343 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 18,91, тоді як історичний мінімум — $ 0,050082.

У короткостроковій динаміці PRN змінився на +0,00% за останню годину та на -12,62% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4,50K.

Ринкова інформація щодо Peoples Reserve (PRN)

Ринкова капіталізація $ 35,77M$ 35,77M $ 35,77M Обсяг (за 24 год) $ 4,50K$ 4,50K $ 4,50K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 52,70M$ 52,70M $ 52,70M Циркуляційне постачання 678,73M 678,73M 678,73M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Peoples Reserve — $ 35,77M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4,50K. Циркуляційна пропозиція PRN — 678,73M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,70M.