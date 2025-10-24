Інформація щодо ціни People with 1 IQ (1IQ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -2,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,95%

Актуальна ціна People with 1 IQ (1IQ) становить --. За останні 24 години 1IQ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 1IQ становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 1IQ змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -2,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо People with 1 IQ (1IQ)

Ринкова капіталізація $ 31,15K$ 31,15K $ 31,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 31,15K$ 31,15K $ 31,15K Циркуляційне постачання 99 999,40T 99 999,40T 99 999,40T Загальна пропозиція 9,999939965923333e+16 9,999939965923333e+16 9,999939965923333e+16

Поточна ринкова капіталізація People with 1 IQ — $ 31,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 1IQ — 99 999,40T, зі загальною пропозицією 9.999939965923333e+16. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 31,15K.