Ціна Peony Coin (PNY)
Поточна ціна Peony Coin (PNY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PNY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Peony Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Peony Coin протягом дня — -9.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Peony Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Peony Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Peony Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Peony Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.14%
|30 днів
|$ 0
|-22.68%
|60 днів
|$ 0
|-95.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Peony Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.56%
-9.14%
-1.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PEONY will be a coin for the decentralized economy in the agricultural sector. The name fits perfectly, and there is a great need for it. The idea is that consumers participate in agricultural and animal goods and receive a certain amount of the products produced for free or at a reduced price. We are talking about environmentally-friendly and animal-friendly agriculture.
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