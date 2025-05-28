Ціна PEON (PEON)
Поточна ціна PEON (PEON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 95,85K USD. Ціна PEON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEON:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PEON протягом дня — +1,53%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1,53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,17%
+1,53%
+0,16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Peon is not just a memecoin, it’s a movement built by real builders. Born from the OG Peon NFT community on Avalanche, $PEON celebrates the relentless spirit of those who never stop smashing. Before the token even launched, we built: an on-chain presale game meme competitions with AI staking for NFTs Peon AI Agent for trading on our site full ecosystem tools and a loyal tribe of smashers We merge memes, tech, and community with zero fluff, just raw, verified SMASH. This is the token of the werkers. For those who grind while others just talk. Smash never stops.
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