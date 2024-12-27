Сьогоднішня ціна Penumbra (UM)

Поточна ціна Penumbra (UM) сьогодні становить 1.12 USD з ринковою капіталізацією $ 40.26M USD. Ціна UM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Penumbra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.44K USD

- зміна ціни Penumbra протягом дня — -1.00%

- циркуляційна пропозиція – 36.03M USD

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