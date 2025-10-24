Інформація щодо ціни Pentagon Pizza Watch (PPW) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00129877 $ 0,00129877 $ 0,00129877 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00129877$ 0,00129877 $ 0,00129877 Рекордний максимум $ 0,00229383$ 0,00229383 $ 0,00229383 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,72% Зміна ціни (1 дн.) -19,54% Зміна ціни (за 7 дн.) -51,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -51,48%

Актуальна ціна Pentagon Pizza Watch (PPW) становить --. За останні 24 години PPW торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00129877, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PPW становить $ 0,00229383, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PPW змінився на +2,72% за останню годину, -19,54% за 24 години та на -51,48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pentagon Pizza Watch (PPW)

Ринкова капіталізація $ 943,22K$ 943,22K $ 943,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 943,22K$ 943,22K $ 943,22K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 990 107,2127886 999 990 107,2127886 999 990 107,2127886

Поточна ринкова капіталізація Pentagon Pizza Watch — $ 943,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PPW — 999,99M, зі загальною пропозицією 999990107.2127886. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 943,22K.