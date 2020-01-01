Токеноміка Pentagon Chain (PC) Дізнайтеся ключову інформацію про Pentagon Chain (PC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pentagon Chain (PC) Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies. Офіційний вебсайт: https://pentagon.games/ Купити PC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pentagon Chain (PC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pentagon Chain (PC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 515,75K $ 515,75K $ 515,75K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 28,42K $ 28,42K $ 28,42K FDV (повністю розведена вартість): $ 18,15M $ 18,15M $ 18,15M Історичний максимум: $ 19,93 $ 19,93 $ 19,93 Історичний мінімум: $ 11,68 $ 11,68 $ 11,68 Поточна ціна: $ 18,15 $ 18,15 $ 18,15 Дізнайтеся більше про ціну Pentagon Chain (PC)

Токеноміка Pentagon Chain (PC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pentagon Chain (PC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PC, досліджуйте ціну токена PC в реальному часі!

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