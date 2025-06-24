Ціна Pentagon Chain (PC)
Поточна ціна Pentagon Chain (PC) сьогодні становить 17,71 USD з ринковою капіталізацією $ 494,42K USD. Ціна PC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pentagon Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pentagon Chain протягом дня — +6,93%
- циркуляційна пропозиція – 27,92K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pentagon Chain до USD становила $ +1,15.
За останні 30 днів зміна ціни Pentagon Chain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pentagon Chain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pentagon Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,15
|+6,93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pentagon Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,29%
+6,93%
+46,85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies.
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