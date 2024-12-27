Сьогоднішня ціна Penpie (PNP)

Поточна ціна Penpie (PNP) сьогодні становить 2.4 USD з ринковою капіталізацією $ 12.63M USD. Ціна PNP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Penpie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.12K USD

- зміна ціни Penpie протягом дня — +3.38%

- циркуляційна пропозиція – 5.26M USD

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