Ціна Penpie (PNP)
Поточна ціна Penpie (PNP) сьогодні становить 2.4 USD з ринковою капіталізацією $ 12.63M USD. Ціна PNP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Penpie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.12K USD
- зміна ціни Penpie протягом дня — +3.38%
- циркуляційна пропозиція – 5.26M USD
Отримуйте оновлення цін PNP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PNP.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Penpie до USD становила $ +0.078366.
За останні 30 днів зміна ціни Penpie до USD становила $ -0.0844348800.
За останні 60 днів зміна ціни Penpie до USD становила $ +1.5180823200.
За останні 90 днів зміна ціни Penpie до USD становила $ +1.3979006708441487.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.078366
|+3.38%
|30 днів
|$ -0.0844348800
|-3.51%
|60 днів
|$ +1.5180823200
|+63.25%
|90 днів
|$ +1.3979006708441487
|+139.50%
Останній аналіз цін Penpie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.07%
+3.38%
+17.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PNP до AUD
A$3.84
|1 PNP до GBP
￡1.896
|1 PNP до EUR
€2.28
|1 PNP до USD
$2.4
|1 PNP до MYR
RM10.728
|1 PNP до TRY
₺84.456
|1 PNP до JPY
¥378.648
|1 PNP до RUB
₽251.976
|1 PNP до INR
₹205.152
|1 PNP до IDR
Rp38,709.672
|1 PNP до PHP
₱139.656
|1 PNP до EGP
￡E.122.064
|1 PNP до BRL
R$14.808
|1 PNP до CAD
C$3.432
|1 PNP до BDT
৳286.872
|1 PNP до NGN
₦3,715.152
|1 PNP до UAH
₴100.704
|1 PNP до VES
Bs122.4
|1 PNP до PKR
Rs668.136
|1 PNP до KZT
₸1,256.544
|1 PNP до THB
฿81.528
|1 PNP до TWD
NT$78.744
|1 PNP до CHF
Fr2.16
|1 PNP до HKD
HK$18.624
|1 PNP до MAD
.د.م24.216