Ціна pennystocks (PENNYSTOCK)
Поточна ціна pennystocks (PENNYSTOCK) сьогодні становить 0,00000777 USD з ринковою капіталізацією $ 7,77K USD. Ціна PENNYSTOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pennystocks:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни pennystocks протягом дня — -26,83%
- циркуляційна пропозиція – 999,75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pennystocks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни pennystocks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни pennystocks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни pennystocks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-26,83%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін pennystocks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,77%
-26,83%
--
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