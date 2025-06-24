Сьогоднішня ціна pennystocks (PENNYSTOCK)

Поточна ціна pennystocks (PENNYSTOCK) сьогодні становить 0,00000777 USD з ринковою капіталізацією $ 7,77K USD. Ціна PENNYSTOCK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pennystocks:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни pennystocks протягом дня — -26,83%

- циркуляційна пропозиція – 999,75M USD

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