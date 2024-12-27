Сьогоднішня ціна Pengycoin (PENGY)

Поточна ціна Pengycoin (PENGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 784.95K USD. Ціна PENGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pengycoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.30K USD

- зміна ціни Pengycoin протягом дня — +3.04%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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