Сьогоднішня ціна Pengwin (PEG)

Поточна ціна Pengwin (PEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.63K USD. Ціна PEG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pengwin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 323.98 USD

- зміна ціни Pengwin протягом дня — -2.14%

- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD

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