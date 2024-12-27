Ціна Pengwin (PEG)
Поточна ціна Pengwin (PEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 102.63K USD. Ціна PEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pengwin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 323.98 USD
- зміна ціни Pengwin протягом дня — -2.14%
- циркуляційна пропозиція – 999.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pengwin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pengwin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pengwin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pengwin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.14%
|30 днів
|$ 0
|-55.78%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pengwin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
-2.14%
-5.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pengwin is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Peg the Pengwin. Pegger of Fiat. Welcome to Pengwin, the icy addition to the solana blockchain! Our small yet mighty Pengwin, with a hint of pepe the frog, brings a fresh breeze of creativity to the degen world of solana. As the newest and freshest meme token, Pengwin is here spice things up. Join us in bringing warmth and gathering liquidity to the frosty solana chain. project is full of narrative
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