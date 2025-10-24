Актуальна ціна Penguru сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PENGURU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PENGURU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Penguru сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PENGURU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PENGURU на MEXC вже зараз.

Докладніше про PENGURU

Інформація про ціну PENGURU

Офіційний вебсайт PENGURU

Токеноміка PENGURU

Прогноз ціни PENGURU

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Penguru

Ціна Penguru (PENGURU)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PENGURU до USD:

--
----
+2,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Penguru (PENGURU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:58:26 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Penguru (PENGURU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+2,65%

-38,93%

-38,93%

Актуальна ціна Penguru (PENGURU) становить --. За останні 24 години PENGURU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PENGURU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PENGURU змінився на -- за останню годину, +2,65% за 24 години та на -38,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Penguru (PENGURU)

$ 29,19K
$ 29,19K$ 29,19K

--
----

$ 29,19K
$ 29,19K$ 29,19K

850,58M
850,58M 850,58M

850 576 444,953077
850 576 444,953077 850 576 444,953077

Поточна ринкова капіталізація Penguru — $ 29,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PENGURU — 850,58M, зі загальною пропозицією 850576444.953077. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,19K.

Історія ціни Penguru (PENGURU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Penguru до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Penguru до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Penguru до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Penguru до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,65%
30 днів$ 0-63,29%
60 днів$ 0-93,22%
90 днів$ 0--

Що таке Penguru (PENGURU)

Penguru is a cute memecoin guru on the Abstract chain. He constantly give to the community and beyond. Penguru thinks that the trenches need awareness about well-being and meaning of life. We are developing an AI companion/tool that can interact with users, analyze X accounts.

We have a "summon table" game where holders can stake their tokens to mint erc-1155 nfts and earn various erc-20 memecoin rewards. Those NFTs represent the most iconic Abstract memecoin projects. Users collect those NFTs in their book, can trade them on Opensea.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Penguru (PENGURU)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Penguru (USD)

Скільки коштуватиме Penguru (PENGURU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Penguru (PENGURU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Penguru.

Перегляньте прогноз ціни Penguru вже зараз!

PENGURU до місцевих валют

Токеноміка Penguru (PENGURU)

Розуміння токеноміки Penguru (PENGURU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PENGURU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Penguru (PENGURU)

Скільки сьогодні коштує Penguru (PENGURU)?
Актуальна ціна PENGURU у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PENGURU до USD?
Поточна ціна PENGURU до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Penguru?
Ринкова капіталізація PENGURU — $ 29,19K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PENGURU?
Циркуляційна пропозиція PENGURU — 850,58M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PENGURU?
PENGURU досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PENGURU?
Історична мінімальна ціна PENGURU становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PENGURU?
Актуальний обсяг торгівлі PENGURU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PENGURU цього року?
PENGURU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PENGURU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:58:26 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Penguru (PENGURU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 480,04
$111 480,04$111 480,04

+1,42%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 987,34
$3 987,34$3 987,34

+2,85%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16879
$0,16879$0,16879

+10,13%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,39
$193,39$193,39

+1,24%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,2400
$21,2400$21,2400

+37,75%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 987,34
$3 987,34$3 987,34

+2,85%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 480,04
$111 480,04$111 480,04

+1,42%

Логотип Solana

Solana

SOL

$193,39
$193,39$193,39

+1,24%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4493
$2,4493$2,4493

+1,67%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 138,69
$1 138,69$1 138,69

+0,77%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6082
$0,6082$0,6082

+508,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000756
$0,00000756$0,00000756

+324,71%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$48,78
$48,78$48,78

+97,97%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5816
$0,5816$0,5816

+93,86%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01860
$0,01860$0,01860

+86,00%