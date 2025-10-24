Інформація щодо ціни Penguru (PENGURU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +2,65% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -38,93%

Актуальна ціна Penguru (PENGURU) становить --. За останні 24 години PENGURU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PENGURU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PENGURU змінився на -- за останню годину, +2,65% за 24 години та на -38,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Penguru (PENGURU)

Ринкова капіталізація $ 29,19K$ 29,19K $ 29,19K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,19K$ 29,19K $ 29,19K Циркуляційне постачання 850,58M 850,58M 850,58M Загальна пропозиція 850 576 444,953077 850 576 444,953077 850 576 444,953077

Поточна ринкова капіталізація Penguru — $ 29,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PENGURU — 850,58M, зі загальною пропозицією 850576444.953077. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,19K.