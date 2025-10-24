Актуальна ціна penguin wif backpack сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WIFBAG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WIFBAG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна penguin wif backpack сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WIFBAG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WIFBAG на MEXC вже зараз.

Докладніше про WIFBAG

Інформація про ціну WIFBAG

Офіційний вебсайт WIFBAG

Токеноміка WIFBAG

Прогноз ціни WIFBAG

Логотип penguin wif backpack

Ціна penguin wif backpack (WIFBAG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WIFBAG до USD:

--
----
+24,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни penguin wif backpack (WIFBAG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:58:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни penguin wif backpack (WIFBAG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,16%

+24,01%

-46,20%

-46,20%

Актуальна ціна penguin wif backpack (WIFBAG) становить --. За останні 24 години WIFBAG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WIFBAG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WIFBAG змінився на -0,16% за останню годину, +24,01% за 24 години та на -46,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо penguin wif backpack (WIFBAG)

$ 21,32K
$ 21,32K$ 21,32K

--
----

$ 21,32K
$ 21,32K$ 21,32K

999,85M
999,85M 999,85M

999 854 058,5377
999 854 058,5377 999 854 058,5377

Поточна ринкова капіталізація penguin wif backpack — $ 21,32K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WIFBAG — 999,85M, зі загальною пропозицією 999854058.5377. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,32K.

Історія ціни penguin wif backpack (WIFBAG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни penguin wif backpack до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни penguin wif backpack до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни penguin wif backpack до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни penguin wif backpack до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+24,01%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке penguin wif backpack (WIFBAG)

viral penguin with orange backpack

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс penguin wif backpack (WIFBAG)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни penguin wif backpack (USD)

Скільки коштуватиме penguin wif backpack (WIFBAG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів penguin wif backpack (WIFBAG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо penguin wif backpack.

Перегляньте прогноз ціни penguin wif backpack вже зараз!

WIFBAG до місцевих валют

Токеноміка penguin wif backpack (WIFBAG)

Розуміння токеноміки penguin wif backpack (WIFBAG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WIFBAG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про penguin wif backpack (WIFBAG)

Скільки сьогодні коштує penguin wif backpack (WIFBAG)?
Актуальна ціна WIFBAG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WIFBAG до USD?
Поточна ціна WIFBAG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація penguin wif backpack?
Ринкова капіталізація WIFBAG — $ 21,32K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WIFBAG?
Циркуляційна пропозиція WIFBAG — 999,85M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WIFBAG?
WIFBAG досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WIFBAG?
Історична мінімальна ціна WIFBAG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WIFBAG?
Актуальний обсяг торгівлі WIFBAG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WIFBAG цього року?
WIFBAG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WIFBAG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:58:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для penguin wif backpack (WIFBAG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

