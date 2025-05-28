Сьогоднішня ціна Penguin Tariff (PT)

Поточна ціна Penguin Tariff (PT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.65K USD. Ціна PT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Penguin Tariff:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Penguin Tariff протягом дня — +1.12%

- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD

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