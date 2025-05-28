Ціна Penguin Tariff (PT)
Поточна ціна Penguin Tariff (PT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.65K USD. Ціна PT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Penguin Tariff:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Penguin Tariff протягом дня — +1.12%
- циркуляційна пропозиція – 999.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Penguin Tariff до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Penguin Tariff до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Penguin Tariff до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Penguin Tariff до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.12%
|30 днів
|$ 0
|-24.12%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Penguin Tariff: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.75%
+1.12%
+13.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$pt is a penguin meme that satirizes Trump's tariffs on an island nation inhabited only by penguins. Token ownership was burned and all LPs were burned. Code audited and listed on 5 cex. ann https://support.lbank.com/hc/en-gb/articles/45300629562521-World-Premiere-PT-penguin-tariff-Will-Be-Listed-in-LBank-MEME-Zone Every time Trump's tariff policy changes, people will think of our $pt penguin meme. https://www.mexc.com/en-GB/support/articles/17827791523070
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