Ціна Penguin Finance (PEFI)
Поточна ціна Penguin Finance (PEFI) сьогодні становить 0.01106881 USD з ринковою капіталізацією $ 212.06K USD. Ціна PEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Penguin Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 383.54 USD
- зміна ціни Penguin Finance протягом дня — +1.10%
- циркуляційна пропозиція – 19.16M USD
Отримуйте оновлення цін PEFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PEFI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Penguin Finance до USD становила $ +0.00012029.
За останні 30 днів зміна ціни Penguin Finance до USD становила $ -0.0013680971.
За останні 60 днів зміна ціни Penguin Finance до USD становила $ +0.0034831619.
За останні 90 днів зміна ціни Penguin Finance до USD становила $ +0.001365017684389954.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012029
|+1.10%
|30 днів
|$ -0.0013680971
|-12.35%
|60 днів
|$ +0.0034831619
|+31.47%
|90 днів
|$ +0.001365017684389954
|+14.07%
Останній аналіз цін Penguin Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
+1.10%
+5.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PEFI до AUD
A$0.017710096
|1 PEFI до GBP
￡0.0087443599
|1 PEFI до EUR
€0.0105153695
|1 PEFI до USD
$0.01106881
|1 PEFI до MYR
RM0.0494775807
|1 PEFI до TRY
₺0.3895114239
|1 PEFI до JPY
¥1.746658218
|1 PEFI до RUB
₽1.1621143619
|1 PEFI до INR
₹0.9461618788
|1 PEFI до IDR
Rp178.5291685543
|1 PEFI до PHP
₱0.6440940539
|1 PEFI до EGP
￡E.0.5629596766
|1 PEFI до BRL
R$0.0682945577
|1 PEFI до CAD
C$0.0158283983
|1 PEFI до BDT
৳1.3230548593
|1 PEFI до NGN
₦17.1342965038
|1 PEFI до UAH
₴0.4644472676
|1 PEFI до VES
Bs0.56450931
|1 PEFI до PKR
Rs3.0814460159
|1 PEFI до KZT
₸5.7951861636
|1 PEFI до THB
฿0.3760074757
|1 PEFI до TWD
NT$0.3631676561
|1 PEFI до CHF
Fr0.009961929
|1 PEFI до HKD
HK$0.0858939656
|1 PEFI до MAD
.د.م0.1116842929