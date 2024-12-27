Сьогоднішня ціна Penguin Finance (PEFI)

Поточна ціна Penguin Finance (PEFI) сьогодні становить 0.01106881 USD з ринковою капіталізацією $ 212.06K USD. Ціна PEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Penguin Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 383.54 USD

- зміна ціни Penguin Finance протягом дня — +1.10%

- циркуляційна пропозиція – 19.16M USD

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