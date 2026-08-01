Сьогоднішня ціна Pengachu

Поточна ціна Pengachu (PENGACHU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PENGACHU до USD становить $ 0 за PENGACHU.

Pengachu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 042,0, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PENGACHU. Протягом останніх 24 годин PENGACHU торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PENGACHU змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pengachu (PENGACHU)

Ринкова капіталізація $ 19,04K$ 19,04K $ 19,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,04K$ 19,04K $ 19,04K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pengachu — $ 19,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PENGACHU — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,04K.