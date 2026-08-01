Сьогоднішня ціна Peng

Поточна ціна Peng (PENG) сьогодні становить $ 0,00137977, зі зміною 1,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PENG до USD становить $ 0,00137977 за PENG.

Peng наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 137 979, з циркуляційною пропозицією у 100,00M PENG. Протягом останніх 24 годин PENG торгувався між $ 0,00138378 (мінімум) та $ 0,00141329 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,14, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PENG змінився на -0,65% за останню годину та на +1,39% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 63,65.

Ринкова інформація щодо Peng (PENG)

Ринкова капіталізація $ 137,98K$ 137,98K $ 137,98K Обсяг (за 24 год) $ 63,65$ 63,65 $ 63,65 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 137,98K$ 137,98K $ 137,98K Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 99 999 960,5 99 999 960,5 99 999 960,5

Поточна ринкова капіталізація Peng — $ 137,98K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 63,65. Циркуляційна пропозиція PENG — 100,00M, зі загальною пропозицією 99999960.5. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 137,98K.