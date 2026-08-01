Сьогоднішня ціна PENELOPE

Поточна ціна PENELOPE (PENELOPE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PENELOPE до USD становить $ 0 за PENELOPE.

PENELOPE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 124 060, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PENELOPE. Протягом останніх 24 годин PENELOPE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PENELOPE змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 532,90K.

Ринкова інформація щодо PENELOPE (PENELOPE)

Ринкова капіталізація $ 124,06K$ 124,06K $ 124,06K Обсяг (за 24 год) $ 532,90K$ 532,90K $ 532,90K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 124,06K$ 124,06K $ 124,06K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PENELOPE — $ 124,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 532,90K. Циркуляційна пропозиція PENELOPE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 124,06K.