Токеноміка Pencils Protocol (DAPP) Дізнайтеся ключову інформацію про Pencils Protocol (DAPP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pencils Protocol (DAPP) Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem. Офіційний вебсайт: https://pencilsprotocol.io/ Whitepaper: https://gitbook.pencilsprotocol.io/overview/pencils-protocol-whitepaper Купити DAPP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pencils Protocol (DAPP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pencils Protocol (DAPP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 300.09K $ 300.09K $ 300.09K Загальна пропозиція: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркуляційна пропозиція: $ 57.07M $ 57.07M $ 57.07M FDV (повністю розведена вартість): $ 525.85K $ 525.85K $ 525.85K Історичний максимум: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Історичний мінімум: $ 0.00478178 $ 0.00478178 $ 0.00478178 Поточна ціна: $ 0.00533786 $ 0.00533786 $ 0.00533786 Дізнайтеся більше про ціну Pencils Protocol (DAPP)

Токеноміка Pencils Protocol (DAPP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pencils Protocol (DAPP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DAPP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DAPP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DAPP, досліджуйте ціну токена DAPP в реальному часі!

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