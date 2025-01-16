Ціна Pencils Protocol (DAPP)
Поточна ціна Pencils Protocol (DAPP) сьогодні становить 0.100568 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAPP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pencils Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.47K USD
- зміна ціни Pencils Protocol протягом дня — +6.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pencils Protocol до USD становила $ +0.0065241.
За останні 30 днів зміна ціни Pencils Protocol до USD становила $ -0.0051498358.
За останні 60 днів зміна ціни Pencils Protocol до USD становила $ -0.0199012204.
За останні 90 днів зміна ціни Pencils Protocol до USD становила $ -0.08629129508495633.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0065241
|+6.94%
|30 днів
|$ -0.0051498358
|-5.12%
|60 днів
|$ -0.0199012204
|-19.78%
|90 днів
|$ -0.08629129508495633
|-46.17%
Останній аналіз цін Pencils Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.96%
+6.94%
+9.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pencils Protocol is the next-gen decentralized platform that offers auction services for blockchain native assets and RWAs, along with unified and leveraged yield aggregation services for users to maximize asset utilization.Pencils Protocol also serve as Scroll native gateway for liquid staking and restaking assets. Powered by Scroll, Pencils Protocol redefines the Layer-2 sectors by utilizing Scroll’s zero-knowledge technology. We focus on scalable and private DeFi services, enhancing yield aggregation and farming. By leveraging the synergy between our launchpad and farming solutions, we aim to become the primary TVL gateway for the Scroll ecosystem.
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