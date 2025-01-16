Сьогоднішня ціна Pencils Protocol (DAPP)

Поточна ціна Pencils Protocol (DAPP) сьогодні становить 0.100568 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAPP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pencils Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.47K USD

- зміна ціни Pencils Protocol протягом дня — +6.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін DAPP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни DAPP.