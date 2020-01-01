Токеноміка Pelican (PELICAN)
Інформація Pelican (PELICAN)
A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat.
Токеноміка та аналіз ціни Pelican (PELICAN)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pelican (PELICAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Pelican (PELICAN): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Pelican (PELICAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів PELICAN, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PELICAN, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку PELICAN, досліджуйте ціну токена PELICAN в реальному часі!
Прогноз ціни PELICAN
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