Сьогоднішня ціна Pelican (PELICAN)

Поточна ціна Pelican (PELICAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.57K USD. Ціна PELICAN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pelican:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 511.08 USD

- зміна ціни Pelican протягом дня — -11.84%

- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD

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