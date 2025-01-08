Ціна Pelican (PELICAN)
Поточна ціна Pelican (PELICAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 20.57K USD. Ціна PELICAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pelican:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 511.08 USD
- зміна ціни Pelican протягом дня — -11.84%
- циркуляційна пропозиція – 999.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pelican до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pelican до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pelican до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pelican до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pelican: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.11%
-11.84%
-23.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat.
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