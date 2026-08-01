Сьогоднішня ціна PELFORT

Поточна ціна PELFORT (PELF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PELF до USD становить $ 0 за PELF.

PELFORT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 65 325, з циркуляційною пропозицією у 10,00B PELF. Протягом останніх 24 годин PELF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00246013, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PELF змінився на -0,14% за останню годину та на -13,34% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо PELFORT (PELF)

Ринкова капіталізація $ 65,33K$ 65,33K $ 65,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65,33K$ 65,33K $ 65,33K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PELFORT — $ 65,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PELF — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,33K.