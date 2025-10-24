Інформація щодо ціни PEKONG (PEKONG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00150724$ 0.00150724 $ 0.00150724 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0.61% Зміна ціни (1 дн.) +1.26% Зміна ціни (за 7 дн.) +4.14% Зміна ціни (за 7 дн.) +4.14%

Актуальна ціна PEKONG (PEKONG) становить --. За останні 24 години PEKONG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PEKONG становить $ 0.00150724, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PEKONG змінився на -0.61% за останню годину, +1.26% за 24 години та на +4.14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PEKONG (PEKONG)

Ринкова капіталізація $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Циркуляційне постачання 999.68M 999.68M 999.68M Загальна пропозиція 999,683,333.370075 999,683,333.370075 999,683,333.370075

Поточна ринкова капіталізація PEKONG — $ 12.85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEKONG — 999.68M, зі загальною пропозицією 999683333.370075. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.85K.