Сьогоднішня ціна PEKO (PEKO)

Поточна ціна PEKO (PEKO) сьогодні становить 0.00398148 USD з ринковою капіталізацією $ 3.96M USD. Ціна PEKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEKO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 428.04K USD

- зміна ціни PEKO протягом дня — +116.86%

- циркуляційна пропозиція – 952.41M USD

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