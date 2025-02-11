Ціна PEKO (PEKO)
Поточна ціна PEKO (PEKO) сьогодні становить 0.00398148 USD з ринковою капіталізацією $ 3.96M USD. Ціна PEKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEKO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 428.04K USD
- зміна ціни PEKO протягом дня — +116.86%
- циркуляційна пропозиція – 952.41M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEKO до USD становила $ +0.00214553.
За останні 30 днів зміна ціни PEKO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEKO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEKO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00214553
|+116.86%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEKO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12.45%
+116.86%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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