Інформація щодо ціни Pek (PEK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,80% Зміна ціни (1 дн.) -0,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +64,12% Зміна ціни (за 7 дн.) +64,12%

Актуальна ціна Pek (PEK) становить --. За останні 24 години PEK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PEK становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PEK змінився на -1,80% за останню годину, -0,24% за 24 години та на +64,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pek (PEK)

Ринкова капіталізація $ 24,73K$ 24,73K $ 24,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,73K$ 24,73K $ 24,73K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Pek — $ 24,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEK — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,73K.