Інформація щодо ціни Pege (PEGECOIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00722476$ 0,00722476 $ 0,00722476 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +3,03% Зміна ціни (1 дн.) +10,76% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,21%

Актуальна ціна Pege (PEGECOIN) становить --. За останні 24 години PEGECOIN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PEGECOIN становить $ 0,00722476, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PEGECOIN змінився на +3,03% за останню годину, +10,76% за 24 години та на -13,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pege (PEGECOIN)

Ринкова капіталізація $ 21,49K$ 21,49K $ 21,49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,49K$ 21,49K $ 21,49K Циркуляційне постачання 998,68M 998,68M 998,68M Загальна пропозиція 998 676 277,335745 998 676 277,335745 998 676 277,335745

Поточна ринкова капіталізація Pege — $ 21,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PEGECOIN — 998,68M, зі загальною пропозицією 998676277.335745. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,49K.