Ціна Pegazus Finance (PEG)
Поточна ціна Pegazus Finance (PEG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pegazus Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16 USD
- зміна ціни Pegazus Finance протягом дня — -4.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pegazus Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pegazus Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pegazus Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pegazus Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.38%
|30 днів
|$ 0
|-5.62%
|60 днів
|$ 0
|+1.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pegazus Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.38%
-2.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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