Токеноміка Pegaxy (PGX) Дізнайтеся ключову інформацію про Pegaxy (PGX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pegaxy (PGX) Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform. Офіційний вебсайт: https://pegaxy.io/ Купити PGX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pegaxy (PGX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pegaxy (PGX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 663,60K $ 663,60K $ 663,60K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 440,49M $ 440,49M $ 440,49M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,51M $ 1,51M $ 1,51M Історичний максимум: $ 1,051 $ 1,051 $ 1,051 Історичний мінімум: $ 0,00141946 $ 0,00141946 $ 0,00141946 Поточна ціна: $ 0,00150651 $ 0,00150651 $ 0,00150651 Дізнайтеся більше про ціну Pegaxy (PGX)

Токеноміка Pegaxy (PGX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pegaxy (PGX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PGX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PGX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PGX, досліджуйте ціну токена PGX в реальному часі!

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