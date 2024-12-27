Сьогоднішня ціна Pegaxy (PGX)

Поточна ціна Pegaxy (PGX) сьогодні становить 0.00447601 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна PGX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pegaxy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.69K USD

- зміна ціни Pegaxy протягом дня — +1.58%

- циркуляційна пропозиція – 433.71M USD

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