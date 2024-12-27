Ціна Pegaxy (PGX)
Поточна ціна Pegaxy (PGX) сьогодні становить 0.00447601 USD з ринковою капіталізацією $ 1.94M USD. Ціна PGX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pegaxy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.69K USD
- зміна ціни Pegaxy протягом дня — +1.58%
- циркуляційна пропозиція – 433.71M USD
Отримуйте оновлення цін PGX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PGX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pegaxy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pegaxy до USD становила $ -0.0003649756.
За останні 60 днів зміна ціни Pegaxy до USD становила $ +0.0000749015.
За останні 90 днів зміна ціни Pegaxy до USD становила $ -0.000015296701835289.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.58%
|30 днів
|$ -0.0003649756
|-8.15%
|60 днів
|$ +0.0000749015
|+1.67%
|90 днів
|$ -0.000015296701835289
|-0.34%
Останній аналіз цін Pegaxy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+1.58%
+4.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pegaxy is a true play-to-earn mech styled horse racing game, built on the Polygon chain. Pegaxy has two native tokens within its economy, the governance token being Pegaxy Stones (PGX) and Vigorus (VIS) being the utility token of the platform. Players compete for top 3 placement against 11 other racers. Each race has randomised elemental variables which include wind, water, fire, speed and more. Using strategic upgrades, food and skill, players must place in the top 3 to earn the platforms utility token, VIS (Vigorus). Players can race, rent, breed, trade and earn all within the single platform.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PGX до AUD
A$0.007161616
|1 PGX до GBP
￡0.0035360479
|1 PGX до EUR
€0.0042522095
|1 PGX до USD
$0.00447601
|1 PGX до MYR
RM0.0200077647
|1 PGX до TRY
₺0.1575107919
|1 PGX до JPY
¥0.706314378
|1 PGX до RUB
₽0.4699362899
|1 PGX до INR
₹0.3826093348
|1 PGX до IDR
Rp72.1936995703
|1 PGX до PHP
₱0.2604590219
|1 PGX до EGP
￡E.0.2276498686
|1 PGX до BRL
R$0.0276169817
|1 PGX до CAD
C$0.0064006943
|1 PGX до BDT
৳0.5350174753
|1 PGX до NGN
₦6.9287739598
|1 PGX до UAH
₴0.1878133796
|1 PGX до VES
Bs0.22827651
|1 PGX до PKR
Rs1.2460764239
|1 PGX до KZT
₸2.3434597956
|1 PGX до THB
฿0.1520500597
|1 PGX до TWD
NT$0.1468578881
|1 PGX до CHF
Fr0.004028409
|1 PGX до HKD
HK$0.0347338376
|1 PGX до MAD
.د.م0.0451629409