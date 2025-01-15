Сьогоднішня ціна Peezy ETH (PEEZY)

Поточна ціна Peezy ETH (PEEZY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.24M USD. Ціна PEEZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Peezy ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 117.46K USD

- зміна ціни Peezy ETH протягом дня — +2.82%

- циркуляційна пропозиція – 351.55B USD

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