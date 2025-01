Що таке Peezy ETH ( PEEZY)

Missed Pepe? Peezy aka young peezy - the cool alter ego & social media persona of pepe Peezy is everything PEPE wishes he could be. Born from the iconic “Boys Club” comic series by Matt Furie, Peezy represents the best parts of internet culture. He’s here to remind us to enjoy life, be ourselves, and spread joy. Peezy is all about the fam. We’re building a squad where everyone’s got a voice and can contribute to the future of Peezy. It’s a place where memes meet money, and everyone’s invited.

Ресурс Peezy ETH (PEEZY) Офіційний вебсайт