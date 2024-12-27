Сьогоднішня ціна Peepo (PEPO)

Поточна ціна Peepo (PEPO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.64M USD. Ціна PEPO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Peepo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.28K USD

- зміна ціни Peepo протягом дня — +5.22%

- циркуляційна пропозиція – 417.78B USD

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