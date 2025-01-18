Ціна Peepa (PEEPA)
Поточна ціна Peepa (PEEPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEEPA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Peepa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.04 USD
- зміна ціни Peepa протягом дня — -7.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Peepa до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Peepa до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Peepa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Peepa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.70%
|30 днів
|$ 0
|-2.20%
|60 днів
|$ 0
|-58.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Peepa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-7.70%
+13.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$PEEPA is an ERC-20 meme coin inspired by the popular PEPE meme, designed to bring back the excitement and community spirit of memecoins. Launched without a presale to ensure fairness, $PEEPA features no taxes, with liquidity pool tokens burned and the contract renounced, making it fully community-owned. With a total supply of 420,690,000,000,000 tokens, $PEEPA aims to foster a vibrant community through its unique and playful nature. The project emphasizes its lack of intrinsic value or financial expectations, existing purely for entertainment.
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