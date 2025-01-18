Сьогоднішня ціна Peepa (PEEPA)

Поточна ціна Peepa (PEEPA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEEPA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Peepa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 662.04 USD

- зміна ціни Peepa протягом дня — -7.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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