Ціна peep (PEEP)
Поточна ціна peep (PEEP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.58K USD. Ціна PEEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності peep:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27 USD
- зміна ціни peep протягом дня — -2.24%
- циркуляційна пропозиція – 958.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни peep до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни peep до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни peep до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни peep до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.24%
|30 днів
|$ 0
|-12.42%
|60 днів
|$ 0
|+3.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін peep: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.24%
+5.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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