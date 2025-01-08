Сьогоднішня ціна peep (PEEP)

Поточна ціна peep (PEEP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.58K USD. Ціна PEEP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності peep:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.27 USD

- зміна ціни peep протягом дня — -2.24%

- циркуляційна пропозиція – 958.58M USD

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