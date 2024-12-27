Ціна PEENO (PEENO)
Поточна ціна PEENO (PEENO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 211.64K USD. Ціна PEENO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEENO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42K USD
- зміна ціни PEENO протягом дня — -11.06%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEENO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PEENO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEENO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEENO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.06%
|30 днів
|$ 0
|-57.91%
|60 днів
|$ 0
|-77.83%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEENO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.71%
-11.06%
-12.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Step into the neon-soaked world of Peeno, a meme token like no other! In an alternate universe where it's always the 80s and crypto reigns supreme, Peeno is the ultimate ladies' man and crypto millionaire. With his irresistible charm and daring escapades, he invites you on a wild journey filled with arcade games, Italo Disco beats, and high-stakes crypto deals in a dazzling retro-futuristic wonderland.
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