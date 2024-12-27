Сьогоднішня ціна PEENO (PEENO)

Поточна ціна PEENO (PEENO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 211.64K USD. Ціна PEENO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEENO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.42K USD

- зміна ціни PEENO протягом дня — -11.06%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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