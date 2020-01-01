Токеноміка PEEKING DUCK (QWACK) Дізнайтеся ключову інформацію про PEEKING DUCK (QWACK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PEEKING DUCK (QWACK) QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment. Офіційний вебсайт: https://www.qwack.live Купити QWACK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PEEKING DUCK (QWACK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PEEKING DUCK (QWACK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,40K $ 5,40K $ 5,40K Загальна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M Циркуляційна пропозиція: $ 999,99M $ 999,99M $ 999,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,40K $ 5,40K $ 5,40K Історичний максимум: $ 0,00241506 $ 0,00241506 $ 0,00241506 Історичний мінімум: $ 0,00000399 $ 0,00000399 $ 0,00000399 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну PEEKING DUCK (QWACK)

Токеноміка PEEKING DUCK (QWACK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PEEKING DUCK (QWACK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QWACK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QWACK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QWACK, досліджуйте ціну токена QWACK в реальному часі!

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