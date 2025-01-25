Ціна PEEKING DUCK (QWACK)
Поточна ціна PEEKING DUCK (QWACK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 437.60K USD. Ціна QWACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PEEKING DUCK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.51K USD
- зміна ціни PEEKING DUCK протягом дня — -41.79%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PEEKING DUCK до USD становила $ -0.0003142411032198.
За останні 30 днів зміна ціни PEEKING DUCK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PEEKING DUCK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PEEKING DUCK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0003142411032198
|-41.79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PEEKING DUCK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
-41.79%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.
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