Сьогоднішня ціна PEEKING DUCK (QWACK)

Поточна ціна PEEKING DUCK (QWACK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 437.60K USD. Ціна QWACK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PEEKING DUCK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.51K USD

- зміна ціни PEEKING DUCK протягом дня — -41.79%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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