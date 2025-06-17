Ціна pee pee poo poo (PPPP)
Поточна ціна pee pee poo poo (PPPP) сьогодні становить 0.00117785 USD з ринковою капіталізацією $ 1.17M USD. Ціна PPPP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pee pee poo poo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни pee pee poo poo протягом дня — -20.86%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pee pee poo poo до USD становила $ -0.000310564835765471.
За останні 30 днів зміна ціни pee pee poo poo до USD становила $ +0.0088755008.
За останні 60 днів зміна ціни pee pee poo poo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни pee pee poo poo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000310564835765471
|-20.86%
|30 днів
|$ +0.0088755008
|+753.53%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін pee pee poo poo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.53%
-20.86%
+45.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pee pee poo poo coin on Solana.
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