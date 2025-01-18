Ціна Pedro the Raccoon (PEDRO)
Поточна ціна Pedro the Raccoon (PEDRO) сьогодні становить 0.00234408 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEDRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pedro the Raccoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.89K USD
- зміна ціни Pedro the Raccoon протягом дня — +4.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pedro the Raccoon до USD становила $ +0.00010488.
За останні 30 днів зміна ціни Pedro the Raccoon до USD становила $ -0.0004682463.
За останні 60 днів зміна ціни Pedro the Raccoon до USD становила $ -0.0013738943.
За останні 90 днів зміна ціни Pedro the Raccoon до USD становила $ -0.006949967673753863.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010488
|+4.68%
|30 днів
|$ -0.0004682463
|-19.97%
|60 днів
|$ -0.0013738943
|-58.61%
|90 днів
|$ -0.006949967673753863
|-74.77%
Останній аналіз цін Pedro the Raccoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+4.68%
+24.16%
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