Сьогоднішня ціна Pedro Raccoon (GINGER)

Поточна ціна Pedro Raccoon (GINGER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.53K USD. Ціна GINGER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pedro Raccoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 240.07 USD

- зміна ціни Pedro Raccoon протягом дня — -9.77%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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