Сьогоднішня ціна Pedro (PEDRO)

Поточна ціна Pedro (PEDRO) сьогодні становить 1,081 USD з ринковою капіталізацією $ 107,85K USD. Ціна PEDRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pedro:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pedro протягом дня — -2,12%

- циркуляційна пропозиція – 99,79K USD

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