Ціна Pedro (PEDRO)
Поточна ціна Pedro (PEDRO) сьогодні становить 1,081 USD з ринковою капіталізацією $ 107,85K USD. Ціна PEDRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pedro:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pedro протягом дня — -2,12%
- циркуляційна пропозиція – 99,79K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pedro до USD становила $ -0,023453116265366.
За останні 30 днів зміна ціни Pedro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pedro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pedro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,023453116265366
|-2,12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pedro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4,48%
-2,12%
-0,57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun.
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