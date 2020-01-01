Токеноміка Pectra Giraffe (GPECTRA) Дізнайтеся ключову інформацію про Pectra Giraffe (GPECTRA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pectra Giraffe (GPECTRA) Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here This isn’t the official upgrade. This is the unofficial movement. The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow. Офіційний вебсайт: https://www.gpectra.xyz Купити GPECTRA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pectra Giraffe (GPECTRA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pectra Giraffe (GPECTRA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 184,43K $ 184,43K $ 184,43K Загальна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Циркуляційна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (повністю розведена вартість): $ 184,43K $ 184,43K $ 184,43K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Pectra Giraffe (GPECTRA)

Токеноміка Pectra Giraffe (GPECTRA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pectra Giraffe (GPECTRA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GPECTRA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GPECTRA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GPECTRA, досліджуйте ціну токена GPECTRA в реальному часі!

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