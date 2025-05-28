Сьогоднішня ціна Pectra Giraffe (GPECTRA)

Поточна ціна Pectra Giraffe (GPECTRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,09M USD. Ціна GPECTRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pectra Giraffe:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Pectra Giraffe протягом дня — -11,16%

- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD

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