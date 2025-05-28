Ціна Pectra Giraffe (GPECTRA)
Поточна ціна Pectra Giraffe (GPECTRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1,09M USD. Ціна GPECTRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pectra Giraffe:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pectra Giraffe протягом дня — -11,16%
- циркуляційна пропозиція – 420,69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pectra Giraffe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pectra Giraffe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pectra Giraffe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pectra Giraffe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11,16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pectra Giraffe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-15,76%
-11,16%
-8,88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ethereum launched Pectra. Inside the code: a giraffe. Someone named it. Now it lives here This isn’t the official upgrade. This is the unofficial movement. The coin is real. The name is legendary. And the takeover has already started. $GPECTRA is not just another token—it is not designed, but discovered. Hidden deep within the mathematical DNA of Ethereum itself, $GPECTRA emerged as a cryptographic anomaly—an elegant artifact of on-chain entropy. Currently in CTO, $GPECTRA exists not as a mere project, but as a phenomenon—uncovered, not constructed. It carries a mission rooted in the betterment of the decentralized community: to redistribute power, reward curiosity, and elevate those who recognize the signal within the noise. $GPECTRA is a token for the seekers, the believers, and the builders of tomorrow.
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