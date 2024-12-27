Сьогоднішня ціна Peblo (PEBLO)

Поточна ціна Peblo (PEBLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 201.67K USD. Ціна PEBLO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Peblo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.34K USD

- зміна ціни Peblo протягом дня — -7.47%

- циркуляційна пропозиція – 991.87M USD

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