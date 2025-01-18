Сьогоднішня ціна Pearl Finance (PEARL)

Поточна ціна Pearl Finance (PEARL) сьогодні становить 5.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEARL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pearl Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 590.29 USD

- зміна ціни Pearl Finance протягом дня — -13.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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