Ціна Pearl Finance (PEARL)
Поточна ціна Pearl Finance (PEARL) сьогодні становить 5.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PEARL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pearl Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 590.29 USD
- зміна ціни Pearl Finance протягом дня — -13.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pearl Finance до USD становила $ -0.760892093079719.
За останні 30 днів зміна ціни Pearl Finance до USD становила $ -0.0235061960.
За останні 60 днів зміна ціни Pearl Finance до USD становила $ -0.1830839520.
За останні 90 днів зміна ціни Pearl Finance до USD становила $ +0.928538485282656.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.760892093079719
|-13.13%
|30 днів
|$ -0.0235061960
|-0.46%
|60 днів
|$ -0.1830839520
|-3.63%
|90 днів
|$ +0.928538485282656
|+22.64%
Останній аналіз цін Pearl Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
-13.13%
+1.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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